Teatro, la nota: MAURIZIO CASAGRANDE A L’AQUILA PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Pubblicato il 21 Luglio 2025 Vai all’archivio QTNews MAURIZIO CASAGRANDE A L’AQUILA PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO Un nuovo appuntamento esilarante per il cartellone della rassegna I Cantieri dell’Immaginario: mercoledì 23 luglio, alle ore 21,30, alla Scalinata San Bernardino a L’Aquila il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta LA PROVA DEL NOVE con Maurizio Casagrande – si apprende dalla nota stampa. Attore amato dal grande pubblico per la sua verve comica e per il lungo sodalizio artistico con Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande si lascia andare alle confidenze: – “Voglio fare uno spettacolo musicale, fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate”. Questo mi sono detto quando ho deciso di portare in scena questa idea, fatta di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti – precisa il comunicato. Tutto perfetto, tutto possibile, ma si sa, le cose non vanno mai come vorremmo, almeno per me – si apprende dalla nota stampa. Un produttore che non si fida del mio lavoro, una cantante che tutto vorrebbe fare tranne che esibirsi al mio fianco, dei musicisti che non hanno neanche capito con chi stanno lavorando (non lo dico in senso figurato, è che non hanno proprio capito come mi chiamo), e per quanto io sia convinto che la maggior parte dei complotti non esistono, questa volta dovrò ricredermi – precisa il comunicato. Lo spettacolo si intitola: “La prova del nove” e si sa che la prova del nove serve a capire se l’operazione è stata fatta nel modo giusto ma, e anche questo è un dato incontrovertibile, non sempre la prova del nove funziona e la serata che vedrete ve lo dimostrerà. Buon divertimento, voi che potete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. -I biglietti sono in vendita sul sito CiaoTickets a questo link: https://www.ciaotickets.com/it/artista/maurizio-casagrande Vai all’archivio QTNews

