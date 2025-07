Teatro, la nota: MI RITORNA IN MENTE CAMBIA LOCATION

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Lunedì 21 luglio arrivano a L’Aquila per I Cantieri dell’Immaginario Mario Giordano e Gianluigi Paragone con lo spettacolo MI RITORNA IN MENTE. Per esigenze tecniche l’evento è stato spostato all’Auditorium del Parco, sempre alle ore 21,30, la cui platea è stata divisa in settori – Sono validi per l’ingresso i biglietti già acquistati.Personaggi che non hanno certo bisogno di presentazione, Mario Giordano e Gianluigi Paragone sono per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali – Giordano e Paragone insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale (i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro); insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità “prendendosi cura” degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico – recita il testo pubblicato online. Uno spettacolo potente che non può lasciare indifferenti – precisa il comunicato. Il testo è di Mario Giordano e Gianluigi Paragone, la regia di Rinaldo Gaspari e la selezione musicale e la sceneggiatura di Carlo Bertotti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul sito web del teatro. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it