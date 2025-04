Teatro, la nota: SI È CHIUSA LA STAGIONE TEATRALE AQUILANA: IL PUBBLICO CRESCE

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Stagione Teatrale Aquilana 2024/2025 organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo si è chiusa registrando ancora un trend in aumento sul numero degli spettatori che arrivano, per i dieci spettacoli proposti, a circa 9.600. Un risultato che premia il lavoro del TSA che programma il suo cartellone principale nella sala del Ridotto del Teatro Comunale con tre repliche per ogni spettacolo per soddisfare una richiesta crescente da parte del pubblico aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Giorgio Pasotti, Direttore dell’Ente, esprime la sua soddisfazione: – Scegliamo gli spettacoli con cura, dobbiamo tener conto di un palcoscenico di piccole dimensioni che non consente il montaggio delle scenografie complete degli allestimenti che ospitiamo, ma cerchiamo di offrire uno spaccato delle migliori produzioni italiane – Gli applausi fragorosi alla fine delle rappresentazioni ci danno la misura dell’apprezzamento e ci rendono orgogliosi – precisa la nota online. Programmare più repliche di ogni spettacolo è un investimento che facciamo sul territorio e sulla sua capacità di risposta – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno è ancora aumentato anche il pubblico giovane, lavoriamo molto sulle nuove generazioni, l’obiettivo è dimostrare ai ragazzi le possibilità dello spettacolo dal vivo: esiste qualcosa che lo schermo dello smartphone non può contenere – – – La Stagione Teatrale Aquilana registra una saturazione dei posti disponili pari a circa il 93%, è un dato che ci premia, – osserva il Presidente dell’Ente Miska Ruggeri- in questo mio primo periodo di presidenza ho potuto constatare lo stretto rapporto che lega il TSA con il suo territorio di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il progetto “Sistema Cultura Abruzzo” mettiamo a sistema tante collaborazioni con compagnie e operatori culturali del territorio che ci portano a diffondere la cultura teatrale anche in luoghi ove non ci sono sale teatrali tradizionali, sappiamo che quei ragazzi coinvolti nei laboratori e nei seminari saranno il pubblico di domani – precisa il comunicato. Grande importanza attribuiamo anche al rinnovato rapporto con la Direzione Scolastica Regionale che si dimostra molto attenta e sensibile alle nostre proposte e al lavoro dei Soci dell’Ente, Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila, che si impegnano per garantirci le condizioni per lavorare con serenità.-

