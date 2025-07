Teatro, la nota: SI È SPENTO ROMANO ROSONI

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si è spento Romano Rosoni, stimato ex presidente dell’allora Teatro Stabile dell’Aquila, a metà degli anni 80, figura di spicco che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita culturale della nostra regione – Romano Rosoni, durante il suo mandato come presidente del TSA, ha rappresentato un faro di dedizione e passione per il teatro, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale della Città dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Testimone e promotore di un’epoca di rinnovamento artistico, ha sostenuto con lungimiranza la missione del Teatro Stabile, favorendo la produzione di spettacoli di altissimo livello e l’affermazione di talenti che hanno portato il nome dell’Abruzzo sui palcoscenici nazionali – Gli Amministratori, il Direttore ed i Collaboratori tutti si uniscono al lutto della Sua famiglia – si legge sul sito web ufficiale.

