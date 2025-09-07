Teatro, la nota: SI È SPENTO WILLIAM ZOLA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Si è spento William Zola, attore e regista teatrale, stimato collaboratore del Teatro Stabile d’Abruzzo, in passato consigliere di amministrazione del TSA, tante produzioni allestite insieme a Villa Sabucchi con la sua “La Torre del Bardo”, nonché direttore artistico del Teatro Cordova e di varie rassegne tra cui lo Spoltore Ensemble, da lui fondato tanti anni fa – viene evidenziato sul sito web. William Zola ha dedicato la sua vita al teatro guidando con passione attori e spettatori in un percorso di crescita culturale e umana – si apprende dal portale web ufficiale. La sua collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo è stata preziosa, segnata da progetti innovativi e da un costante impegno nel diffondere l’amore per il palcoscenico, soprattutto tra i giovani – precisa la nota online. Gli Amministratori, il Direttore ed i Collaboratori tutti si uniscono al lutto della Sua famiglia – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, secondo le ultime informazioni dal sito istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it