- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeatro, la nota: SI È SPENTO WILLIAM ZOLA
Eventi e Cultura

Teatro, la nota: SI È SPENTO WILLIAM ZOLA

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Si è spento William Zola, attore e regista teatrale, stimato collaboratore del Teatro Stabile d’Abruzzo, in passato consigliere di amministrazione  del TSA, tante  produzioni allestite insieme a Villa Sabucchi con la sua “La Torre del Bardo”, nonché direttore artistico del Teatro Cordova e di varie rassegne tra cui lo Spoltore Ensemble, da lui fondato tanti anni fa – viene evidenziato sul sito web. William Zola ha dedicato la sua vita al teatro guidando con passione attori e spettatori in un percorso di crescita culturale e umana – si apprende dal portale web ufficiale. La sua collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo è stata preziosa, segnata da progetti innovativi e da un costante impegno nel diffondere l’amore per il palcoscenico, soprattutto tra i giovani – precisa la nota online. Gli Amministratori, il Direttore ed i Collaboratori tutti si uniscono al lutto della Sua famiglia – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, secondo le ultime informazioni dal sito istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it