Teatro, la nota: SOGNI STESI A PESCASSEROLI

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Nell’ambito del Festival “Alice nel paese del Teatro” “ va in scena a Pescasseroli, Giardino Teatro dei Piccoli, giovedì 7 agosto, ore 18.30, SOGNI STESI…UN BUCATO DA FAVOLA regia Emilio Ajovalasit, scene Antonello Santarelli, con Cecilia Cruciani e Federico Colapicchioni – precisa la nota online. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Brucaliffo – riporta testualmente l’articolo online. In questo spettacolo il filo dei panni stesi diventa luogo di incontro tra storie vere, progetti di vita e sogni a occhi aperti – precisa il comunicato. Oggetti, pezze, fili sono sguardi su ciò che potrebbe essere la realtà se solo imparassimo a sognare di più. I fili che collegano una casa all’altra e nelle giornate di sole, con i panni stesi, riempiono le strade di festa, sono la scenografia dello spettacolo: il pretesto per raccontare storie diverse e per entrare nei panni di chi ha vissuto i tuoi sogni – Un festival per tutti grazie a una politica di prezzi accessibili e a un programma pensato per coinvolgere bambini, famiglie, educatori e curiosi – Un’occasione per riscoprire il teatro come spazio di relazione, crescita e scoperta – si apprende dal portale web ufficiale. Per info e prenotazioni: teatroragazzi@fantacadabra – si legge sul sito web ufficiale. it – 339 3212576 / 320 867790

