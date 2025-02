Teatro, la nota: SOLD OUT LA SERATA STAND UP CON FEDERICO PALMAROLI

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:È Sold out la serata inaugurale di STAND UP #lepiubellefrasidiosho con Federico Palmaroli in scena questa stasera, giovedì 20 febbraio, ore 19.00, Auditorium del Parco, L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “La stand up comedy è un genere che coinvolge un pubblico giovane, sottolinea il Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti, e siamo felici che anche quest’anno abbia tanto successo e che siano stati venduti tutti gli abbonamenti disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Ci piace avvicinare allo spettacolo dal vivo pubblico nuovo, che magari non ha ancora maturato l’esigenza di andare a teatro come rito collettivo, liberatorio e costruttivo di ogni comunità, ma che attraverso la risata ed il sorriso può scoprire come il rapporto tra le persone, tra attori e spettatori, sia una esperienza che non ha pari”.Prossimo appuntamento giovedì 10 aprile 2025, alle ore 19,00, con Daniela Baldassarra e il suo “Molto disagio per nulla” Infine, venerdì 9 maggio, ore 19,00 “Fall” con Giorgio Montanini, uno dei più iconici rappresentanti della stand up italiana – viene evidenziato sul sito web. La rassegna gode del sostegno della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Il Botteghino è online sulla piattaforma www.ciaotickets.com i biglietti sono con posto unico non assegnato al costo di Euro 12,00 più diritti di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale. Per ogni informazione è a disposizione il Botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.

