Teatro, la nota: STANLIO E OLLIO IN SCENA A PAOLA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Va in scena al Teatro Odeon di Paola (Cs) mercoledì 26 marzo, alle 21.00, un grande omaggio al duo comico per eccellenza “Stanlio & Ollio, amici fino all’ultima risata” di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno, con Claudio Insegno e Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi e Franco Mannella, scene Alessandro Chiti, costumi Graziella Pera, coreografie Fabrizio Angelini, musiche Claudio Junior Bielli, disegno Luci Marco Laudando, regia Claudio Insegno – recita il testo pubblicato online. La nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con la UAO Spettacoli – precisa la nota online. Lo spettacolo caratterizzato da una comicità semplice e leggera, incentrata sulla mimica, lo spettacolo viaggia a ritmo di “slapstick”, celebre genere comico che deve il suo nome all’effetto sonoro del bastone usato dagli attori per colpirsi sulla scena senza nessuna conseguenza fisica ma con assicurato effetto comico – Ed ecco che basta un piccolo incidente drammaturgico perché tutti entrino nella battaglia infinitamente esilarante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul palco sono numerosi gli antagonisti e i protagonisti che animano la scena: da Thelma Todd, famoso Cold Case hollywoodiano, a Mae Bush, frequente protagonista dei film di Stanlio e Ollio insieme a Jim Finlayson e lo storico e dispotico produttore Al Roach e perfino tutte le mogli che hanno animato la vita e sono state a volte il presupposto artistico dei due protagonisti – Quest’operazione teatrale è un atto d’amore da condividere con il pubblico che è cresciuto con i loro mito e un’occasione per le nuovissime generazioni di conoscere un tipo di comicità universale: quella loro goffa ingenuità che li ha resi sullo schermo due adulti mai davvero cresciuti che non hanno mai perso occasione per farsi dispetti, il loro stile e le loro invenzioni comiche non sono stati mai prevedibili, mai volgari, mai deludenti – precisa il comunicato. Nel tempo hanno insegnato sorridere, a ridere, e a “sbellicarsi dalle risate”. Acquista qui https://www.ticketone – si apprende dalla nota stampa. it/event/stanlio-e-ollio-teatro-cinema-odeon-19329434/

