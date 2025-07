Teatro, la nota: SUCCESSO DI “DALLE SBARRE ALLE STELLE” A NAPOLI

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Teatro Bellini di Napoli stracolmo, domenica 29 giugno, ha sancito ancora una volta il successo del progetto del Teatro Stabile d’Abruzzo “Dalle sbarre alle stelle” di Ariele Vincenti con la partecipazione straordinaria di Flavio Insinna – viene evidenziato sul sito web. “Come il libro “Cento lettere – si apprende dalla nota stampa. Dalle sbarre alle stelle” scritto dallo stesso Masi e dal detenuto Attilio Frasca, – spiega il regista Ariele Vincenti – lo spettacolo racconta la vita criminale di quest’ultimo, dai primi reati alla lunga carcerazione – si apprende dalla nota stampa. Tutta la vicenda è intervallata dalle sue lettere e da quelle scritte da due suoi amici fraterni, anch’essi reclusi, che da vari carceri italiani arrivano a casa di un altro loro amico, Massimo, interpretato da Flavio Insinna – viene evidenziato sul sito web. Pur rimanendo fedele alla storia dell’autore narrante in prima persona, il lavoro teatrale ha voluto universalizzarla, facendola diventare la voce narrante di tutti gli attori in scena – viene evidenziato sul sito web. Dalla spensieratezza dei bambini che giocano sui prati di borgata alle prime “marachelle”, dalla violenza allo stadio, ai reati “di strada” e non solo, fino all’inevitabile carcerazione, con tutto ciò che ne consegue”. Un’ avventura teatrale resa possibile grazie al Comune di Cellole, al sindaco Guido Di leone, che ha supportato e promosso l’attività laboratoriale teatrale con l’obiettivo di coinvolgere i giovani del territorio dando loro l’opportunità di sperimentare cultura, arte, musica, danza e realizzare, come obiettivo finale, un centro di aggregazione giovanile: “Kontrokultura”.

