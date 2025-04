Teatro, la nota: SUCCESSO PER L’APERTURA DEL BOTTEGHINO DELLA RASSEGNA I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Un successo l’apertura della biglietteria della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, in poche ore sono stati, infatti, venduti oltre 5000 biglietti a conferma del gradimento del pubblico per gli eventi che animeranno l’estate aquilana nel mese di luglio – recita il testo pubblicato online. La rassegna, promossa dal Comune dell’Aquila e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, ha un cartellone di appuntamenti che spaziano dal grande teatro, alla comicità, alla musica, alla danza, dal 4 luglio al 7 agosto, proposti dalle principali Istituzioni Culturali del capoluogo come la Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani, Gruppo Emotion, Teatro dei 99 e TeatroZeta – L’apertura delle vendite già dal mese di aprile può consentire l’organizzazione del soggiorno in città anche per spettatori che non vivono nel territorio e consentire agli operatori turistici inbound un’offerta interessante e variegata – si apprende dal portale web ufficiale. Una novità interessante quest’anno è anche la proposta di alcune formule di abbonamento, proposte da TSA e Teatro 99, che avvalorano una politica di prezzi da sempre attenta alla possibilità di fruizione per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Tutte le informazioni sul sito www.cantieriimmaginario – recita il testo pubblicato online. it, i biglietti sono in vendita sulla piattaforma www.ciaotickets.com.

