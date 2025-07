Teatro: LE FATICHE DEL CUORE PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Notizie recenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul portale ufficiale:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis,Teatro Stabile d’Abruzzo presenta all’Auditorium del Parco, L’Aquila, giovedì 10 luglio, ore 19.00, con ingresso libero, LE FATICHE DEL CUORE testo e regia Luciano Arcella, con Claudio Leto, Vanni de Lucia, Rosario Alvarez, Stefania Chiu, Concetta di Nuccio – L’azione si svolge in un caffè, dove si incontrano per un appuntamento fissato con una chat, due anziani – Inizialmente non si riconoscono affatto, avendo ricevuto ciascuno la foto dell’altro e dell’altra alquanto ritoccate o risalenti a qualche anno addietro – recita il testo pubblicato online. Ma ecco che dietro la guida del barman capiscono che sono proprio loro pur se poco corrispondenti alle foto – recita il testo pubblicato online. Nel riconoscersi, nel vedere l’altro e l’altra così come essi stessi si vedono, ossia in una bellezza giovanile rimasta intatta nella loro memoria, sono presi l’uno dall’altra e celebrano con gioia il sorprendente incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. Allo stesso tempo però capiscono che la loro gioia si limita al presente, all’emozione dell’incontro, e nel lasciarsi (del resto richiamati alla realtà dai rispettivi parenti) celebrano la bellezza dell’incontro non contaminata da promesse future – si apprende dalla nota stampa. Il barman alla fine saluta il pubblico invitandolo a frequentare il suo locale per poter in ogni età vivere le “dolci amare fatiche del cuore”. Luciano Arcella è docente di Storia delle Religioni presso l’Università dell’Aquila con incarichi di docenza presso la Scuola di Comunicazione dell’Università Federale di Rio de Janeiro e presso la Facoltà di Filosofia dell’Università del Valle di Santiago de Cali – precisa la nota online. I suoi diversi campi di interesse, dai sincretismi religiosi afro-brasiliani al mondo antico, alla moderna filosofia tedesca, trovano omogeneità in una metodologia storico-comparativa erede della Kultur Geschichte o Kultur Philosophie spengleriana e della metodologia della Scuola di Roma di Dario Sabbatucci – Fra le sue opere, Rio macumba, Roma, 1980 e 1996; Rio d’Africa, Roma, 1998; Oltre la storia – viene evidenziato sul sito web. Nietzsche, Milano 2003 e 2007.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul sito web del teatro. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it