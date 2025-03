Teatro: LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO A L’AQUILA

Aggiornamenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:Appuntamento con i classici, martedì 1 aprile e mercoledì 2 Aprile, alle 10.30, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, va in scena LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO da Luigi Pirandello, di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti, regia Roberto Gandini, scene Paolo Ferrari, costumi Tiziano Juno, musiche Andrea Filippucci con Francesca Astrei, Roberto Baldassari, Antonietta Bello, Edoardo Maria Lombardo, Fabio Piperno, Danilo Turnaturi – precisa il comunicato. Una produzione della Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, la collaborazione del Teatro Stabile d’Abruzzo ed il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Pirandello – afferma il regista Roberto Gandini –scrive in maniera precisa, sempre; sia quando scrive una novella sia quando scrive una commedia – viene evidenziato sul sito web. Con questa precisione di linguaggio Pirandello affronta temi filosofici complessi, che richiedono allo spettatore o al lettore attenzione e partecipazione totale – Possiamo anche dire che quest’attenzione, questa necessaria concentrazione, non è la caratteristica principale del pubblico che frequenta gli spettacoli organizzati per le scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma Pirandello è un autore geniale, troppo importante, che non dovrebbe mancare nel percorso formativo degli studenti – E allora perché non cercare di metterlo in scena per il pubblico delle matinée? Pubblico impegnativo, importante, speciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Perché non cercare di coinvolgerlo attraverso il modo di fare teatro che abbiamo al Gabrielli? Metterlo in scena, per non lasciare il povero Luigi in balia dei programmi ministeriali o imprigionato in mappe concettuali e griglie valutative, metterlo in scena per far rivivere sulla scena le sue storie, con passione, piacere e umorismo”.Protagonisti dell’allestimento sono gli attori della “Piccola Compagnia” che hanno esplorato alcune delle novelle e delle opere teatrali di Pirandello grazie all’improvvisazione e al gioco scenico – riporta testualmente l’articolo online. La compagnia ha visitato il vero studio dello scrittore in Via Antonio Bosio a Roma per poi elaborare il testo dello spettacolo in cui confluiscono alcune tra le più belle opere di Pirandello: dai drammi come Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, L’uomo la bestia e la virtù e Il berretto a sonagli fino ad alcune novelle: Il treno ha fischiato, La tragedia di un personaggio e Personaggi – precisa la nota online. Nel copione appare “dentro a l’alta fantasia” anche Luigi Pirandello in persona, si è unito alla Figliastra dei “Sei personaggi in cerca d’autore”, al ragionier Belluca de “Il treno ha fischiato” al Dottor Fileno da “La tragedia di un personaggio”, alla Signora Perella de “L’uomo, la bestia e la virtù”.Il progetto è rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del teatro con un linguaggio ludico ma attento ai temi sensibili e di promuovere l’accessibilità di artisti con disabilità allo spettacolo dal vivo, attraverso la partecipazione ad un laboratorio di tre ore con il “Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli” che opera per integrare ragazze e ragazzi con e senza disabilità, favorendo l’inclusione sociale e la partecipazione attraverso la pratica del teatro – recita il testo pubblicato online. Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/lo-scrittojo-di-pirandello-laquila

