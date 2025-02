Teatro: LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO IN SCENA A L’AQUILA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono in vendita i biglietti per lo straordinario spettacolo di Roberto Gandini “Lo scrittojo di Pirandello” che si terrà a L’Aquila, nell’Auditorium del Parco, martedì 1 aprile e mercoledì 2 aprile alle ore 10,30. È possibile acquistare i titoli d’ingresso sia sul sito CiaoTickets.com, sia presso il Botteghino del TSA telefonando al numero 0862 410956 oppure 348 5247096.Un allestimento dedicato al grande scrittore siciliano con una drammaturgia che utilizza un linguaggio ludico, attento ai temi sensibili, al pubblico giovane e che vuole promuovere l’accessibilità di artisti con disabilità allo spettacolo dal vivo, come nella tradizione del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli – precisa la nota online. Gli attori del laboratorio, sotto la guida di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti, hanno esplorato alcune delle novelle e delle opere teatrali di Pirandello, improvvisando sulle storie che più divertivano e coinvolgevano tutti – aggiunge la nota pubblicata. Nel copione appare anche Pirandello in persona, insieme alla Figliastra dei “Sei personaggi in cerca d’autore”, al ragionier Belluca de “Il treno ha fischiato”, al Dottor Fileno da “La tragedia di un personaggio”, alla Signora Perella de “L’uomo, la bestia e la virtù” In scena Francesca Astrei, Roberto Baldassari, Antonietta Bello, Edoardo Maria Lombardo, Fabio Piperno, Danilo Turnaturi – precisa il comunicato. Le scene sono di Paolo Ferrari, i costumi di Tiziano Juno, le musiche di Andrea Filippucci – precisa il comunicato. Una produzione della Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, con il sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo e la collaborazione del Teatro Stabile d’Abruzzo – “Pirandello è un autore geniale – afferma il regista Roberto Gandini – che non dovrebbe mancare in un percorso formativo – E allora perché non cercare di metterlo in scena in maniera fruibile da tutti? Perché non raccontarlo attraverso il modo di fare teatro del “Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli”? Per far rivivere le sue storie, con passione, piacere e umorismo”.A L’Aquila lo spettacolo sarà accompagnato anche da un laboratorio aperto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del teatro, chi vuole partecipare può avere tutte le informazioni telefonando al numero del TSA 0862 410956 e 348 5247096.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, con dettagli forniti direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul loro sito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it