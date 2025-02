Teatro: L’ORESTE PER LA STAGIONE DEL TSA

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Per la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, martedì 18 febbraio, alle 21.00, e mercoledì 19 febbraio, alle 17.30 e alle 21.00, Ridotto del Teatro comunale, va in scena L’ORESTE di Francesco Niccolini, illustrazioni di Andrea Bruno, regia Giuseppe Marini, collaborazione alla drammaturgia Claudio Casadio, scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio, costumi Helga Williams, musiche Paolo Coletta, light design Michele Lavanga, con Claudio Casadio, voci di Cecilia D’Amico, Andrea Paolotti, Giuseppe Marini e Andrea Monno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri, Società per Attori in collaborazione con Lucca Comics & Games. Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici – precisa il comunicato. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Claudio Casadio dà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale – L’Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola – si legge sul sito web ufficiale. È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore – si apprende dalla nota stampa. Non ha avuto fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci sono avvenimenti terribili che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi: la morte della sorella preferita, la partenza del padre per la guerra, il suo ritorno dalla campagna di Russia tre anni dopo la fine di tutto e poi la sua nuova partenza, di nuovo per la Russia, per una fantastica carriera come cosmonauta, e – come se tutto questo non bastasse – la morte violenta della madre, una madre che lo ha rifiutato quando era ancora ragazzino con i primi problemi psichici – Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata (che ha conosciuto a un “festival per matti” nel manicomio di Maggiano a Lucca), parla sempre – si apprende dalla nota stampa. Parla con i dottori, con gli infermieri, con la sorella che di tanto in tanto viene a trovarlo, ma soprattutto parla con l’Ermes, il suo compagno di stanza, uno schizofrenico convinto di essere un ufficiale aeronautico di un esercito straniero tenuto prigioniero in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Peccato che l’Ermes non esista – viene evidenziato sul sito web. l’Oreste è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato – riporta testualmente l’articolo online. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa – viene evidenziato sul sito web. E su come, a volte, sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna – si legge sul sito web ufficiale. Altre info sul canale WhatsApp del Teatro Stabile d’Abruzzo – I biglietti per tutti gli spettacoli in stagione sono in vendita sul circuito Ciaotickets. Botteghino TSA cell 348.5247096

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul sito web del teatro. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it