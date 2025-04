Teatro, news: DANIELA BALDASSARRA PER LA STAND UP DEL TSA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Torna l’appuntamento più amato e più divertente dell’anno con la STAND UP! proposta dal Teatro Stabile d’Abruzzo: “Molto disagio per nulla” di e con Daniela Baldassarra giovedì 10 aprile, alle 19.00, Auditorium del Parco, L’Aquila – “Da sempre dite che sono cattiva nei miei spettacoli – precisa la nota online. E allora questa volta lo sarò davvero!” Così Daniela Baldassarra presenta il suo nuovo monologo in cui racconta le follie e le nevrosi della nostra società. Gli espansivi, le romanticone, le eredità, il Natale, la sessualità, il perverso rapporto tra maestre e mamme che ha rovinato il sistema scolastico, la paura di morire, la follia collettiva dei ricevimenti di nozze e il maschio medio, il Medioman, portatore sano e inconsapevole di muffa e stomachevole machismo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La Stand Up Comedy – prosegue Baldassarra – non prevede scenografie, né musiche, né mirabolanti effetti speciali: c’è solo una persona che parla con un microfono in mano, e che attanaglia il pubblico nelle sue convinzioni e lo deride nelle sue paure più intime, per tentare il cambiamento e una qualche evoluzione sociale – si apprende dalla nota stampa. Io sono profondamente grata a chi viene a vedermi – aggiunge la nota pubblicata. Allenare il pubblico alla libertà d’espressione delle donne significa disintossicarlo dagli stereotipi perché, come diceva Michela Murgia “di tutte le cose che le donne possono fare, parlare è ancora considerata la più sovversiva””. La rassegna gode del sostegno della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. I biglietti sono disponibili al costo di Euro 12,00, più diritti di prevendita, sulla piattaforma www.ciaotickets.com/it/biglietti/molto-disagio-nulla-laquila Prossimo appuntamento con Giorgio Montanini, venerdì 9 maggio alle 19.00, Auditorium del Parco, L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Per ogni informazione è a disposizione il Botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it