Teatro, news: DI TUTTI I COLORI PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025 organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta all’Auditorium del Parco, mercoledì 9 luglio, alle 17.00 e alle 19.00, DI TUTTI I COLORI incontro di gioco-teatro dedicato alle famiglie a cura di Sara Gagliarducci, clown, performer, “viaggiAttrice” errante sui sentieri di un teatro fuori luogo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’idea è quella di creare un momento di condivisione e divertimento coinvolgendo tutte le età attraverso il linguaggio del naso rosso – riporta testualmente l’articolo online. L’attività si realizza in uno spazio unico ma diviso per nuclei familiari – precisa il comunicato. Insieme si giocherà a diventare una Famiglia Clown: dove regna la leggerezza, si sorride degli errori e si crea complicità fino a scendere in pista per il grande spettacolo – Ne vedrete di tutti i colori! Biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/di-tutti-i-colori-incontro-di-gioco-teatro-0 o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila –

