Teatro, news: DIVAGAZIONI E DELIZIE AD ORTONA

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Per la Stagione Teatrale del Teatro Tosti di Ortona , martedì 11 febbraio, alle 20.45, va in scena Daniele Pecci in “Divagazioni e Delizie” di John Gay, traduzione e regia Daniele Pecci, musiche Patrizio Maria D’Artista, costumi Alessandro Lai, regista assistente Raffaele Latagliata – si legge sul sito web ufficiale. Una nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, Shakespeare & Co – aggiunge testualmente l’articolo online. e Teatro Caniglia – si apprende dal portale web ufficiale. “Divagazioni e Delizie” è composto totalmente da scritti di Oscar Wilde: romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi – aggiunge la nota pubblicata. La bravura dell’autore è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell’ultimo anno della sua vita, il 1899, uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitti piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come il ‘mostro’, ‘lo scandalo vivente’. Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena, happenings, e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro – Seppur velata da una costante malinconia e da un sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso molto divertenti – precisa il comunicato. La seconda parte invece, attinge a piene mani da quel doloroso e terribile atto d’accusa che è il De Profundis. Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo, il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte ormai imminente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una piccola curiosità: scritto negli anni ’70 e interpretato con enorme successo a Broadway e poi in tutto il mondo da Vincent Price; in Italia questo testo è famoso per una fortunata edizione di Romolo Valli del 1978 per la regia di Giorgio De Lullo – aggiunge testualmente l’articolo online. Acquista qui https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/daniele-pecci-divagazioni-e-delizie

