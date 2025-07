Teatro, news: ODISSEA AD ALBA FUCENS

Teatro Stabile d’Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:Per FESTIV’ALBA, nell’anfiteatro romano di Alba Fucens, va in scena venerdì 1 agosto, alle ore 21,15, ODISSEA da Omero, testo e drammaturgia Stefania Evandro, con Cristina Cartone, Stefania Evandro, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, Giulia Sucapane, Giacomo Vallozza, musiche originali Giuseppe Morgante, regia Stefania Evandro e Antonio Silvagni – Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Lanciavicchio – aggiunge testualmente l’articolo online. Una riscrittura dell’Odissea in forma di narrazione: uomini, donne, dei e eroi emergono dal racconto corale di un gruppo di donne, giovani e anziane, esperte, innocenti oppure vinte dal destino – recita il testo pubblicato online. Sono donne, madri, figlie che aspettano: il ritorno degli uomini dalla guerra, il momento in cui i figli maschi le abbandoneranno per andare a combattere in terre lontane, il giorno in cui le figlie femmine non saranno più solo merce di scambio, strumento di alleanze o trofei di vittoria – si legge sul sito web ufficiale. Sono sempre le donne a raccontare/impersonare le figure femminili che si stagliano nel poema omerico: Penelope, Circe, Calipso e prima tra tutte Cassandra, profetessa suo malgrado – aggiunge testualmente l’articolo online. Voci di donne che tessono la storia di un popolo e le vicende dei ‘ritorni’, gli imprevisti che ostacolano Ulisse e i compagni, la disfatta di Ilio e le molte peripezie per tornare a Itaca – E raccontano ‘lui’ Ulisse, l’uomo di ingegno, le sue debolezze, la sua forza e le astuzie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma soprattutto scendono in profondità in ciò che nell’opera è taciuto: i sentimenti, le emozioni e le paure dei fragili esseri umani in balìa degli eventi e delle donne, prede senza voce nel gioco crudele tra dei e eroi – aggiunge la nota pubblicata. Le donne si raccontano nella loro capacità di rispondere al dolore costruendo vita, e confidando nella capacità tutta femminile di tessere insieme: i fili dei tessuti, e quelli del fato, insieme all’abilità politica di mediare i contrasti, e conciliare presente e il passato, la forza di volontà e le sfide del destino – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno spettacolo che, pur rispettando il più classico fra i testi della letteratura mondiale, ne esalta i conflitti profondamente umani attraverso la creazione scenica, e scava nelle umanissime emozioni degli umani e degli dei, mettendo in risalto le fragilità degli uni e degli altri, e le paure, i desideri, le tentazioni benevole o maligne che cambiano la storia di un popolo, o il destino di un individuo – Un testo/spettacolo che lavora sulle immagini potenti di un mondo arcaico e sulla consapevolezza di quanto storie così lontane dal nostro presente e le figure del mito classico riescano ancora a parlarci attraverso i secoli.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it