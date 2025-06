Teatro, news: UN SUCCESSO LA PRIMA DI CYBERWAR AL TORINO FRINGE FESTIVAL

Teatro Stabile d’Abruzzo, aggiornamenti sul proprio sito web:Successo di critica e di pubblico al Torino Fringe Festival per la Prima nazionale della nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo CYBERWAR di e con Alessandro Blasioli, progetto scenico Viviana Spanò e Giovanni Floris, visual artist High Files Visuals, disegno luci Francesco Barbera, ambient sonoro Twin Mansion Records, progetto grafico Annarita Tartaglia – si apprende dal portale web ufficiale. Lo spettacolo racconta l’attualissima Rivoluzione Tech: il World Wide Web è ormai lo strumento imprescindibile per compiere le più normali azioni quotidiane attraverso l’IoT, Internet of Things. Lo sviluppo delle AI sconvolge giornalmente le possibili applicazioni e le implicazioni di nuovi futuristici strumenti impiegati anche sul fronte bellico, mai sazio in fatto di innovazioni tecnologiche: le guerre in corso, si combattono anche e soprattutto online – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Cyberwar” dirige il pubblico nella navigazione fra queste torbide acque, alla scoperta di un mondo ambiguo e mutevole in cui viviamo, ma che non conosciamo veramente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alessandro Blasioli, è di Chieti, BA in Acting presso l’Università del Galles, studia Commedia dell’Arte a Parigi con il M° Boso – recita il testo pubblicato online. Dal 2016 scrive, dirige e interpreta monologhi di Teatro Civile con cui consegue oltre 20 riconoscimenti, fra cui l’Encomio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il Torino Fringe è un Festival multidisciplinare di arti performative che coinvolge tutto il territorio piemontese rendendolo una vetrina e un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il Teatro Off. Nato nel 2013, sulla scia dei grandi festival off europei, negli anni ha coinvolto oltre 350 compagnie nazionali e internazionali per più di 2500 repliche in 75 spazi di Torino, al chiuso, e 40, all’aperto, per un totale di oltre 150.000 spettatori.Il prossimo appuntamento è a L’Aquila, per i Cantieri dell’Immaginario, all’Auditorium del Parco, venerdì 25 luglio, ore 19.00, biglietti su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/cyber-war-con-alessandro-blasioli-0 e all’ Infopoint in Piazza Battaglione Alpini.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalle ultime notizie pubblicate sul sito del Teatro Stabile d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it