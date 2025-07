Teatro, NINO FRASSICA PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Aggiornamenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis,, sabato 5 luglio, ore 21.30, Scalinata San Bernardino, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta una produzione Art Show NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND SHOW, Tour 2000-3000. “È uno show comico musicale esilarante – – racconta Nino Frassica- Un mix di canzoni famosissime cucite tra di loro – riporta testualmente l’articolo online. La musica mi ha accompagnato sempre nella mia vita, nello spettacolo parlo anche del mondo musicale di Renzo Arbore e dei programmi che ci hanno visto insieme protagonisti – precisa la nota online. Ho deciso di unire, alla mia impronta comico/surreale, una serie di canzoni famose mixate in maniera inaspettata – si apprende dal portale web ufficiale. Da solo non potevo farlo e quindi ho creato la band dei Los Plaggers: sei formidabili musicisti, tutti siciliani – Io sono la “Guast Star” del gruppo, il tutto è nato provando e divertendoci insieme”. Lo spettacolo è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, con canzoni famosissime che, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica – viene evidenziato sul sito web. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca”. Biglietti in vendita su http://www.ciaotickets.com o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it