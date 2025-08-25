- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Agosto 25, 2025
Eventi e Cultura

Teatro: PINOCCHIO CHIUDE LA RASSEGNA POPANZ A SULMONA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Chiude l’ottava edizione di Popanz, Festival di Teatro ragazzi organizzato da Fantacadabra, giovedì 28 agosto, a Sulmona, Cortile SS Annunziata, ore 18,30, “Pinocchio” da Carlo Collodi, con Cecilia Cruciani e Roberto Ianni, regia, scene e costumi Antonello Santarelli, decorazioni, attrezzeria e pupazzi Alessia Di Girolamo, suono e luci Luca Centi Pizzutillo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Brucaliffo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo spettacolo è la storia di un viaggio, il viaggio per diventare adulti, la storia di ciò che si perde e di ciò che si guadagna – viene evidenziato sul sito web. Un viaggio fra bricconi, ingiustizie, speranze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In scena due attori, in maschera e senza, ma anche burattini, muppets, sagome e ombre che evocheranno i vari personaggi della storia, insieme a suoni, musiche e voci che sottolineeranno i passaggi buffi, grotteschi e rocamboleschi – precisa il comunicato. Info al 3475458357.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, con dettagli forniti direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul loro sito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it

