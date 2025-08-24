Teatro: ROBIN HOOD IN SCENA A SULMONA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Inaugura l’ottava edizione di Popanz, festival di Teatro ragazzi organizzato da Fantacadabra, lunedì 25 agosto, a Sulmona, Cortile SS Annunziata, ore 18,30, ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM, testo e regia Zenone Benedetto, pupazzi Ada Mirabassi, luci e audio Carlo Mené, scenografia Zenone Benedetto, costumi Ettore Margiotta, con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – riporta testualmente l’articolo online. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani dell’Oca – si legge sul sito web ufficiale. Nel progetto artistico del TSA il direttore Giorgio Pasotti ha da sempre dato grande risalto al lavoro per il giovane pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il teatro ha la capacità di renderci persone consapevoli e mature, per questo credo che portare a vedere uno spettacolo un bambino sia un gesto di grande amore da parte degli adulti”. Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena – si legge sul sito web ufficiale. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Tra fantasmini, castelli e antiche leggende tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin. Info al 3475458357.

