Teatro: VITE INNOCUE PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario 2025, organizzata dal Comune dell’Aquila, con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta, in collaborazione con Spazio Rimediato, all’Auditorium del Parco, martedì 29 luglio, ore 19.00, VITE INNOCUE, regia e testo teatrale Giuseppe Tomei, con Federico Colapicchioni, musiche originali di “Il Caso Guevara”, Giampiero De Santis, voce e chitarra, Francesco Kino Silveri, chitarra, Francesco Tonelli, tastiere, Andrea Maurizio, batteria, Alessia Di Girolamo, campioni e voce – Il testo esplora le profondità dell’animo umano in un viaggio teatrale e musicale dove la follia diventa salvezza e la ribellione si trasforma in catarsi – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso un monologo potente, e una musica electro-rock evocativa, lo spettacolo sfida gli spettatori a confrontarsi con i mostri interiori e la realtà cruda della vita – Un uomo in lotta con la propria coscienza affronta la mercificazione delle anime in un mondo alienato – aggiunge testualmente l’articolo online. Un video introduttivo ci porta in un luogo meraviglioso e spaventoso al contempo, e ci rende partecipi di un viaggio – recita il testo pubblicato online. Il viaggio di Oleg. Il viaggio di un folle – L’attore monologa al centro del palco “circondato” da musicisti – precisa il comunicato. Il recitato, la musica, i testi delle canzoni visibili e le immagini forniscono immediatamente allo spettatore un caleidoscopio di emozioni sensoriali che pretenderà attenzione e immedesimazione – Biglietti su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/vite-innocue-0 o all’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalle ultime notizie pubblicate sul sito del Teatro Stabile d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it