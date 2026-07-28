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Tegu argentino avvistato in provincia di Modena

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Un tegu argentino è stato catturato in provincia di Modena dopo essere stato segnalato da diversi cittadini mentre vagava in un parco. La notizia ha suscitato grande interesse online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca in queste ore.

Il rettile, definito come “misterioso”, è stato finalmente preso e portato in salvo. La presenza di un animale esotico come il tegu argentino ha destato curiosità e interrogativi su come sia arrivato nel parco e chi possa averlo portato lì.

Il tegu argentino è una specie di lucertola appartenente alla famiglia Teiidae, proveniente dalle regioni tropicali e subtropicali del Sud America. Conosciuto per le sue dimensioni imponenti e per la caratteristica colorazione rossa, rappresenta un animale esotico che solitamente non si trova in Italia.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’avvistamento del tegu argentino in provincia di Modena, è possibile approfondire online in quanto la notizia è al centro dell’attenzione in queste ore.

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