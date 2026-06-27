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Temperature piemonte: allerta per ondata di caldo

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Le temperature in Piemonte sono al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie di un’imminente ondata di caldo estremo che ha messo in allerta la regione. Questa notizia sta generando un grande interesse online, essendo tra i trend più ricercati sui motori di ricerca.

Sono segnalate temperature record in varie parti d’Italia e in Europa, con segnalazioni di bollino rosso in diverse città. Si registra un picco di caldo in Germania, dove è stato battuto il record assoluto di temperatura con 41,5 gradi.

La situazione non accenna a migliorare, con notti tropicali che stanno mettendo a dura prova anche il Veronese, dove persino a mezzanotte si registrano temperature elevate, con il termometro che segna 30 gradi.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti su questa tendenza in Piemonte e sulle temperature estreme che stanno interessando varie parti d’Europa, ti invitiamo a consultare le fonti online disponibili.

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