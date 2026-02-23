Tempesta neve a New York: Empire State Building annullato

Lunedì 23 Febbraio 2026, alle ore 18:18, l’attenzione del web è concentrata su New York, che è stata colpita da una tempesta di neve eccezionale. La città si trova sotto un manto bianco che ha paralizzato le attività quotidiane.

L’Empire State Building, simbolo indiscusso della Grande Mela, è stato cancellato dalla vista a causa della neve che ha ricoperto ogni suo dettaglio, creando uno scenario suggestivo ma allo stesso tempo problematico per la viabilità e i trasporti.

Le conseguenze della tempesta sono evidenti: 3000 voli sono stati cancellati, i treni sono fermi e il traffico privato è stato bloccato a Manhattan. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha emanato un divieto sugli spostamenti in città, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini di fronte alle avverse condizioni meteorologiche.

In queste ore, la notizia della tempesta di neve a New York è tra i trend più ricercati online e si posiziona in cima alle ricerche sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse e l’impatto che questo evento ha generato a livello globale.

