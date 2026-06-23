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martedì, Giugno 23, 2026
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Tempo: trend online in crescita

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Il tema del tempo è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. In particolare, si segnala che l’inverno nel Distretto Federale sarà più caldo rispetto alla media storica, secondo quanto comunicato dall’Inmet, con l’inizio della stagione previsto per questo prossimo weekend.

Per quanto riguarda la situazione attuale, a Brasilia si prevede una giornata di tempo secco, con una mattinata fredda seguita da un pomeriggio soleggiato.

Aggiornamenti continui sulla previsione del tempo nella capitale brasiliana sono disponibili online, dove è possibile approfondire ulteriormente questo argomento di grande interesse in questi giorni.

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