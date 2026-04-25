Temporale imminente sull’Italia: ultime previsioni meteo

In queste ore, il tema del temporale è in cima ai top trend online, con molte persone alla ricerca di informazioni aggiornate. Secondo le ultime previsioni meteo, una goccia fredda si avvicina all’Italia a fine aprile, portando un indebolimento dell’anticiclone e i primi temporali. Si prevede un’instabilità più diffusa e un calo termico entro metà settimana. In particolare, dal 28 aprile è atteso un ulteriore aumento dell’instabilità. Questi cambiamenti meteorologici potrebbero avere ripercussioni su diverse zone del Paese, con la possibilità di temporali localmente intensi. Per rimanere aggiornati su tutte le evoluzioni del tempo, è consigliabile consultare fonti affidabili online e seguire gli aggiornamenti giornalieri.