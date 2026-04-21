Temporale in arrivo: cosa sappiamo

In queste ore, il tema del temporale è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La situazione meteo attuale segnala l’arrivo di una goccia fredda sull’Italia verso la fine di aprile, portando incertezza tra momenti di sole e improvvise piogge, con l’aria fresca che giunge dai Balcani. Le previsioni indicano 48 ore di temporali e un calo termico, seguiti da un ritorno del sole e temperature sopra la media. Un quadro meteorologico che richiede attenzione e prudenza da parte di chiunque si trovi a fronteggiare queste condizioni atmosferiche mutevoli. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online alla luce delle informazioni disponibili.