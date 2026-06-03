Temporali devastanti nel Nord Italia

Le ultime ore hanno visto il Nord Italia colpito da violenti temporali, che hanno causato gravi danni in diverse zone. Tra crolli, allagamenti e alberi abbattuti, la situazione è apparsa critica in diverse località. In particolare, a Graffignana si sono verificati momenti di paura a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona. La Lombardia è stata una delle regioni più colpite, con auto intrappolate in sottopassi allagati nel Varesotto e interventi di salvataggio da parte dei vigili del fuoco.

La scuola scoperchiata e i danni riportati dagli abitanti testimoniano la violenza dei fenomeni atmosferici che si sono susseguiti. La popolazione è stata messa alla prova, ma l’impegno delle autorità e dei soccorritori ha permesso di gestire al meglio l’emergenza. La notizia è stata molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione, si consiglia di approfondire online.