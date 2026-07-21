Temporali e grandine a Brescia: situazione critica

La situazione meteorologica a Brescia è al centro dell’attenzione in queste ore, con forti temporali che hanno provocato danni significativi in provincia. Chicchi di grandine grandi come palline da ping pong hanno colpito la regione, causando la caduta di alberi e danneggiando diverse auto. I vigili del fuoco sono stati chiamati a numerosi interventi per fronteggiare gli effetti di questa violenta perturbazione.

Non solo Brescia, ma anche la zona della Franciacorta è stata colpita da grandine e vento che hanno distrutto vigneti, mais, angurie e ortaggi. La popolazione è allerta per l’arrivo imminente di un violento temporale, con allarmi di supercella che mettono in guardia dalla violenza del maltempo.

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