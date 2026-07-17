Temporali in Friuli Venezia Giulia: allerta gialla

In queste ore, il meteo in Friuli Venezia Giulia è al centro dell’attenzione online, con l’allerta gialla per forti temporali che coinvolge la regione. Un violento temporale in montagna ha causato alberi caduti e interruzioni sulle strade, con due autobus Atap bloccati. La situazione meteo richiede massima attenzione da parte dei cittadini e delle autorità competenti, vista la pericolosità dei fenomeni in corso.

La protezione civile sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione e fornendo indicazioni utili per affrontare al meglio gli effetti dei temporali. È importante seguire attentamente le previsioni e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare fonti ufficiali e approfondire online la situazione attuale. Restate informati e attenti alle indicazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.