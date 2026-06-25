Temporali in Sardegna: allerta meteo per Mandas

La situazione meteo in Sardegna desta preoccupazione, con un’allerta in corso per temporali anche violenti che stanno colpendo diverse zone dell’isola. In particolare, a Mandas si è verificato un nubifragio che ha portato a grandinate e alberi caduti, creando disagi alla popolazione locale.

Le condizioni meteorologiche avverse non riguardano solo la Sardegna, ma si estendono anche alla Lombardia e al Veneto, dove è stata diramata un’allerta per temporali. In queste ore, il downburst, una tempesta caratterizzata da forti raffiche di vento e precipitazioni intense, sta interessando diverse regioni d’Italia.

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