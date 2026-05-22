Tendenza dei sondaggi: centrodestra recupera, campo largo avanti

In queste ore, i sondaggi politici sono al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. I dati più recenti mostrano un recupero del centrodestra, sebbene il campo largo mantenga ancora un vantaggio significativo. La destra, con Lega e Fratelli d’Italia in testa, sembra aver invertito la tendenza, con un’accelerazione che potrebbe influenzare gli equilibri futuri. Le elezioni si prospettano come un fotofinish, con un’incerta lotta per il primato che mantiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

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