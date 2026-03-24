Tennis: Landaluce sorprende Khachanov a Miami

La notizia del clamoroso exploit di Landaluce nel torneo di Miami ha mandato in fibrillazione gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Il giovane giocatore, classificato al 151º posto, ha sbaragliato il favorito Khachanov raggiungendo così i quarti di finale, un traguardo inaspettato ma meritato. Questa impresa ha suscitato grande interesse online, posizionando il tema in cima ai trend sui motori di ricerca. L’ascesa di Landaluce, il sostegno della famiglia e l’influenza dell’Accademia di Nadal sono solo alcuni degli elementi che stanno alimentando la sua crescita nel panorama tennistico internazionale.

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