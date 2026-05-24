Tensione guerra Iran su Stretto Hormuz

La guerra iran è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie in continuo aggiornamento che tengono col fiato sospeso chiunque segua gli sviluppi della situazione internazionale. Le ultime informazioni parlano di un’intesa tra Usa e Iran che coinvolge punti cruciali come la riapertura dello Stretto di Hormuz, una tregua e la questione dell’arricchimento dell’uranio. Mentre Trump si dice fiducioso sull’accordo, i Pasdaran sembrano restare scettici e parlano di propaganda. Netanyahu, invece, si mostra contrario definendo l’accordo un errore. Le posizioni sono distanti e le incognite molte, mentre la tensione cresce.

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