Teramo, A Casa Urbani e Piazzetta del sole, tre giorni dedicati al gatto 

In occasione della giornata internazionale del gatto nero (17 novembre) il comitato Museo del Gatto ha allestito la manifestazione denominata “Sfigatto”, che si articola in un nutrito programma nell’arco di 3 giornate: dal 17 al 19 Novembre in piazzetta del Sole e nel l’attiguo Museo del Gatto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Con il Patrocinio del Comune di Teramo, la manifestazione è organizzata anche dall’Università di Teramo, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso e dalle sezione di Teramo di Italia Nostra – viene evidenziato sul sito web.

Obiettivo è la rivitalizzazione di uno spazio museale – la medievale Casa Urbani in cui è appunto allestito il Museo del Gatto – dedicato alla esposizione di tutti gli oggetti inerenti i gatti; l’occasione è data dalla volontà di difendere tale felino, in particolare il gatto nero, dalle credenze superstiziose – si apprende dalla nota stampa. Oltre ciò, finalità dell’evento è di valorizzare Piazzetta del sole, con la creazione di opportunità di aggregazione – si apprende dalla nota stampa. Nello specifico la manifestazione si prefigge di favorire la diffusione del sito museale, attraverso relazioni, conferenze ed esposizioni, per far sì che il pubblico possa osservare, capire e ammirare la collezione sul gatto consistente in circa 600 oggetti ceramici, 50 dipinti e vario materiale documentario e letterario e costituire un momento di intrattenimento con visite guidate ideate per l’infanzia, con didattica per bambini – precisa la nota online. V’è poi l’aspetto già citato della “difesa” del gatto nero, con l’organizzazione di iniziative culturali quali letture di racconti a tema, spettacoli musicali ed esposizione di oggetti a tema gatto nero – In piazzetta del sole vi saranno poi esposizioni di mercatini a tema superstizione Il Comitato Museo del Gatto ha promosso la candidatura di tale Museo a luogo del cuore della città. Il Museo è stato inaugurato a fine 2016 e chiuso per il terremoto e, di seguito, per la pandemia e mai più riaperto – I luoghi del cuore FAI, Fondo ambiente italiano a Novembre 2022 hanno approvato la proposta ed inserito il Museo del Gatto nella classifica del censimento dei Luoghi del Cuore promosso da Intesa San Paolo, su tutto il territorio Nazionale –

L’amministrazione comunale concede il patrocinio alla manifestazione, consapevole del suo valore divulgativo, dell’importanza di tornare a prendere consapevolezza della bellezza di un edificio quale Casa Urbani, di straordinario valore e pregio storico e culturale e anche della riqualificazione di Piazzetta del Sole, spazio centrale dalle interessanti prospettive – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Il programma

