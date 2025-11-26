- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Acquistato dal Comune il palazzo ex sede della Banca d’Italia
Attualità

Teramo, Acquistato dal Comune il palazzo ex sede della Banca d’Italia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Sottoscritto dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dal Direttore della Banca d’Italia dell’Abruzzo, Mario Sica, il contratto di acquisto, da parte del Comune, del complesso immobiliare di via Carducci, che attualmente ospita il Gabinetto del Sindaco, la Segreteria generale, gli uffici della Pubblica Istruzione e dell’Economato e altri uffici comunali. L’immobile è pertanto acquisito al patrimonio comunale e consentirà all’ente di sopperire all’inagibilità di diversi edifici di proprietà e di dare risposta a nuove esigenze connesse all’erogazione di servizi ai cittadini, oltre che di mantenere gli uffici in centro storico – riporta testualmente l’articolo online.  Alla presenza del notaio Marina Vincenti è stato ufficializzato l’atto di cessione dell’immobile, sancendo così il passaggio di proprietà all’ente comunale – si apprende dalla nota stampa. All’atto della firma, hanno partecipato anche l’assessore Mimmo Sbraccia e il Presidente del Consiglio comunale Alberto Melarangelo – recita il testo pubblicato online. L’acquisto dell’immobile ha un costo di un milione 370 mila euro, che verrà pagato con l’attivazione di un mutuo ventennale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’operazione è stata condivisa all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale – Il sindaco ha espresso il ringraziamento agli uffici comunali coinvolti, che hanno portato a compimento un iter amministrativo fondamentale per la riorganizzazione dei servizi. Ora, sarà avviato un confronto con i cittadini per individuare quali uffici trasferire nel nuovo immobile con l’obiettivo generale di migliorare funzionalità, accessibilità e qualità dei servizi al pubblico – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it