Teramo, Acquistato dal Comune il palazzo ex sede della Banca d’Italia

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Sottoscritto dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dal Direttore della Banca d’Italia dell’Abruzzo, Mario Sica, il contratto di acquisto, da parte del Comune, del complesso immobiliare di via Carducci, che attualmente ospita il Gabinetto del Sindaco, la Segreteria generale, gli uffici della Pubblica Istruzione e dell’Economato e altri uffici comunali. L’immobile è pertanto acquisito al patrimonio comunale e consentirà all’ente di sopperire all’inagibilità di diversi edifici di proprietà e di dare risposta a nuove esigenze connesse all’erogazione di servizi ai cittadini, oltre che di mantenere gli uffici in centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Alla presenza del notaio Marina Vincenti è stato ufficializzato l’atto di cessione dell’immobile, sancendo così il passaggio di proprietà all’ente comunale – si apprende dalla nota stampa. All’atto della firma, hanno partecipato anche l’assessore Mimmo Sbraccia e il Presidente del Consiglio comunale Alberto Melarangelo – recita il testo pubblicato online. L’acquisto dell’immobile ha un costo di un milione 370 mila euro, che verrà pagato con l’attivazione di un mutuo ventennale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’operazione è stata condivisa all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale – Il sindaco ha espresso il ringraziamento agli uffici comunali coinvolti, che hanno portato a compimento un iter amministrativo fondamentale per la riorganizzazione dei servizi. Ora, sarà avviato un confronto con i cittadini per individuare quali uffici trasferire nel nuovo immobile con l’obiettivo generale di migliorare funzionalità, accessibilità e qualità dei servizi al pubblico – recita il testo pubblicato online.

