Teramo: Affidati i lavori per la passerella ciclopedonale sul Salinello alla ditta DGL Srl di Cellino Attanasio. Costo dell’intervento 136.998,67 euro oltre IVA. Finanziamento da Comuni di Giulianova e Tortoreto.

In risposta alle richieste pervenute nei giorni scorsi, è stata diramata la Determina Dirigenziale n. 704 del 10 giugno 2026 della Provincia di Teramo, che ha ufficialmente affidato i lavori urgenti per la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul fiume Salinello alla ditta DGL Srl, con sede a Cellino Attanasio.

Secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, si tratta di un affidamento diretto e non di una gara tra più imprese. La ditta ha presentato un’offerta attraverso il portale Appalti & Contratti, proponendo un ribasso del 2%. Il costo complessivo dei lavori è di 136.998,67 euro più IVA, per un totale di 227.280,08 euro, finanziato dai Comuni di Giulianova e Tortoreto.

La DGL Srl si è impegnata ad iniziare i lavori entro cinque giorni dalla comunicazione dell’affidamento, avendo già prodotto la documentazione richiesta e verificata la regolarità contributiva. I cittadini potranno presto vedere gli operai all’opera, al fine di restituire la passerella alla piena fruibilità nel minor tempo possibile.

Pietro Adriani, Consigliere provinciale de La Forza del Territorio, e Marialuigia Orfanelli, Consigliera comunale e Coordinatrice di Fratelli d’Italia a Giulianova, confermano l’importanza della trasparenza e della precisione nell’informare i cittadini. L’obiettivo rimane quello di completare gli adempimenti necessari e velocizzare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della passerella sul Salinello.