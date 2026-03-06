- Spazio Pubblicitario 01 -
Eventi e Cultura

Teramo, al via gli Stati Generali itineranti delle Pro Loco abruzzesi per il futuro delle associazioni

Partiranno il prossimo 18 marzo e si concluderanno il 22 aprile gli Stati generali itineranti delle Pro Loco abruzzesi aderenti all’UNPLI, l’organizzazione di rappresentanza che conta più di 280 associate a livello regionale.

Le tappe previste prevedono tre incontri: si inizia il 18 marzo da Bellante (Te) con le Pro Loco teramane, per poi proseguire a Tollo (Ch) l’8 aprile, dove sono attese le Pro Loco chietine e pescaresi. L’ultimo appuntamento sarà il 22 aprile a Magliano de’ Marsi (Aq) per incontrare le Pro Loco aquilane.

“È un momento vivace per la nostra rete”, dichiara il presidente regionale UNPLI, Sandro Di Addezio, sottolineando l’importanza di confrontarsi e discutere delle prospettive future, oltre che fare il punto su quanto è stato fatto in questi anni.

Durante gli incontri saranno affrontati diversi temi, come la comunicazione regionale, il progetto Abruzzo con le Pro Loco, la formazione degli associati e la promozione della Tessera del Socio Pro Loco.

Parteciperanno agli incontri anche il consigliere nazionale UNPLI e vice presidente regionale Sergio Carafa, i presidenti dei comitati provinciali UNPLI e altri rappresentanti dell’organizzazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web UNPLI Abruzzo, www.unpliabruzzo.info.

Teramo, 4 marzo 2026.

