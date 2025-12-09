Teramo, al via la XXXI edizione di Scena d’Autunno e Cartoline di Natale

XXXI EDIZIONE 2025: SCENA D’AUTUNNO

L’Associazione Culturale Spazio Tre presenta la XXXI edizione di “Scena d’Autunno”, una stagione dedicata al teatro, alla letteratura, al cinema d’essai e tanto altro. Questo affascinante evento si terrà venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Ipogea di Piazza Garibaldi.

Quest’anno, il programma include il classico appuntamento con “Cartoline di Natale”, giunto alla sua XV edizione. L’evento offrirà una selezione di proiezioni cinematografiche che metteranno in luce la straordinaria influenza delle tragedie e commedie di William Shakespeare nel cinema muto.

La rassegna, intitolata “Cine-Shakespeare”, è a cura di Leonardo Persia e vedrà la partecipazione di Mauro di Girolamo per le letture. Il progetto propone una piccola antologia di film tratti dalle opere del grande drammaturgo, realizzati tra il 1897 e il 1913. Si tratta di un ambizioso tentativo di tradurre il grande teatro in una forma più artistica e colta di cinema, presentando piccole opere raffinate che hanno contribuito ad ampliare gli orizzonti della nascente settima arte.

Si comunica che l’appuntamento, precedentemente previsto presso L’Arca, si terrà dunque nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi. Data e orario rimangono invariati. Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di cultura e arte a partecipare a questo evento imperdibile.