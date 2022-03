Teramo, Alla Villa Comunale l’omaggio a Stefano Bandini

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Alla villa comunale, si è tenuta la commemorazione in ricordo del pilota Stefano Bandini, scomparso nel 2005 in Toscana mentre pilotava un Canadair durante un volo di servizio per lo spegnimento di un incendio – Nel corso della cerimonia, a cui ha preso parte anche una delegazione di studenti del Di Poppa Rozzi, il sindaco Gianguido D’Alberto e il presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini, hanno ricordato la figura di Stefano, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di altre persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo momento dedicato al ricordo di Stefano non è solo l’occasione per commemorarne la figura – ha detto il primo cittadino – ma deve essere percepito come un profondo monito che viene dalla vicenda di un ragazzo di 38 anni che con estremo senso del dovere ha sacrificato per gli altri la sua vita nello svolgimento di un servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ed è proprio questo il messaggio che viene oggi dalla villa comunale a lui intitolata – si legge sul sito web ufficiale. Alle nuove generazioni, presenti qui oggi, passiamo il testimone di Stefano, del suo gesto che resta scolpito nella storia della nostra comunità”.

