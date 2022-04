Teramo, Amnianto rimosso nell’asse viario di Carapollo

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Dopo gli interventi di rimozione dell’amianto dalla struttura de “L’Aquila d’oro” e più in generale nel quartiere Gammarana, nei giorni scorsi analoghe operazioni sono state condotte lungo la SP. 48 e nel tratto viario di Carapollo – Continua, pertanto l’attività di bonifica dell’amianto che l’amministrazione comunale sta realizzando con il duplice scopo di garantire salute pubblica e decoro urbano – recita il testo pubblicato online. Le problematiche relative alla presenza di coperture con amianto o di abbandono dello stesso e le necessarie attività per la messa in sicurezza e rimozione, vedono l’interessamento dell’ufficio Ambiente del Comune di Teramo, guidato dall’assessore Martina Maranella, oltre al lavoro tecnico (Ing.Cafà e Arch.Cimini) e alla vigilanza del Responsabile Vincenzo Calvarese (Polizia Locale).

Si ricorda che l’ufficio controlli ambientali del Comune di Teramo, sta conducendo un monitoraggio su diversi manufatti contenenti amianto e predisposto di conseguenza un piano di accertamenti di natura amministrativa e sanzionatoria – si legge sul sito web ufficiale. Le verifiche potrebbero portare al riscontro di sanzioni amministrative che prevedono importi fino a 18.000 euro o al deferimento all’Autorità Giudiziaria – si apprende dal portale web ufficiale.

