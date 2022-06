Teramo, Anche a Teramo e-bike sharing

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Teramo e-bike sharing” è il nuovo servizio di bike sharing del Comune di Teramo, che permette ai cittadini di utilizzare biciclette a pedalata assistita, quale forma di integrazione ai servizi di mobilità pubblica – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alla mobilità Maurizio Verna hanno presentato, in piazza Martiri della Libertà, il nuovo servizio, illustrandone i dettagli – Il Comune ha acquistato 31 biciclette a pedalata assistita, al fine di migliorare la mobilità ciclistica e per consentire il bicycle sharing e ridurre, di conseguenza, l’utilizzo di mezzi inquinanti. Il servizio di bike sharing, è stato affidato ai seguenti operatori economici:- Bike Storm srls – Piazza Verdi 11/13. – Superemme di Marini Sandro e Maddes Aldo & C. sas – via Po 1/13.

Per la fruizione, tutti i cittadini maggiorenni (potranno recarsi presso le sedi degli operatori economici e noleggiare le bici a pedalata assistita con le seguenti tariffe:˗ 2 euro/ora;˗ 5 euro/mezza giornata;˗ 9 euro/intera giornata – si apprende dal portale web ufficiale. I minorenni dovranno essere titolari almeno di patente di categoria AM e l’iscrizione al servizio dovrà essere autorizzata dai genitori.

Allo scopo di rendere costante l’utilizzo di tale tipo di mezzo di spostamento urbano, è stato attivato il noleggio anche a lungo termine, che prevede il possesso della bicicletta fino a 20gg, con una tariffa simbolica di 20,00 euro; ciò sarà consentito una sola volta per ciascun utente, al fine di garantire la rotazione e quindi un più diffuso utilizzo dei mezzi.

Cliccando qui, si accede alla pagina internet del Comune contenente tute le informazioni e i dettagli, comprensiva del modulo google da compilare per la richiesta del noleggio a lungo termine:

