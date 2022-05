Teramo, Anche a Teramo la “Carta al Tesoro 2022”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Dimostrando la propria conoscenza sul riciclo si possono vincere fino a 3 mila euro – recita il testo pubblicato online. Sabato 21 maggio Comieco, in collaborazione con Teramo Ambiente e con il patrocinio del Comune di Teramo, organizza il gioco a squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I partecipanti si sfideranno in un percorso a tappe, tra quiz e giochi legati al mondo della carta e al suo riciclo – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

Teramo si farà così palcoscenico di “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre che premia chi ne sa di più in materia di corretto riciclo di carta e cartone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento è ideato da Comieco con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone coinvolgendo le persone in modo divertente – Una sfida a squadre lungo un percorso che segue il fil rouge del valore di un materiale simbolo di circolarità e riciclabilità come la carta – viene evidenziato sul sito web.

La caccia al tesoro si svolgerà sabato 21 maggio alle ore 10,30 (ritrovo alle 9,30) dall’arena Carta al Tesoro, allestita presso l’ Area eventi parco fluviale con arredi realizzati in cartone, e porterà i concorrenti a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata e ad affrontare quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Le squadre più veloci a raggiungere la tappa finale, che al termine di un percorso di circa cinque chilometri sarà nuovamente presso l’Area eventi parco fluviale, parteciperanno a un ultimo originale gioco che decreterà il vincitore di “Carta al Tesoro”. In palio buoni spesa del valore di 1.500, 1000 e 500 euro, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it