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Attualità

Teramo, Asfalti, al via i lavori di rifacimento tra la rotonda di Cartecchio e quella di via Biondi

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Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Come da impegni assunti dall’Amministrazione, partirà domani sera la seconda tranche dei lavori di rifacimento dell’asfalto che nelle scorse settimane hanno interessato via Po – aggiunge testualmente l’articolo online.  Ad essere interessati dall’intervento saranno, in particolare, il tratto di strada compreso tra le rotonde di Cartecchio e via Biondi, via Biondi e il tratto di strada che dalla rotonda di Cartecchio arriva all’ex sede della facoltà di medicina veterinaria, in viale Crispi. Per evitare disagi al traffico veicolare, i lavori saranno realizzati nelle ore notturne, senza chiusura della strada e con l’utilizzo di movieri. L’intervento, che sarà seguito direttamente dall’Assessore Domenico Sbraccia,  dovrebbe concludersi entro tre giorni.  

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it

 

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