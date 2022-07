Teramo, Asfalti, il ripristino delle strade interessate dai lavori di posa della fibra

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Sono partiti questa mattina i lavori di ripristino degli asfalti sulle strade interessate dai lavori di posa della fibra ottica – si apprende dal portale web ufficiale. Open Fiber ha iniziato a realizzare gli interventi da Villa Mosca e successivamente effettuerà i relativi lavori a Colleparco e nelle strade cittadine interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste le strade interessate dai lavori: via Pasquale Coppa Zucchari, via Franchi, via Piermarini, via Palatucci, via Himalaya, via Teramo Zoom, via Nicola da Guardiagrele, via Giuseppe Flaiani, via Don Minzoni, via Agostinone, via Mezzopreti, via Fratelli Rosselli, via De Berardinis, via Giacinto Dragonetti, via Paolini, via Villa Albula, via Mancini Sbraccia, via Francesco Marcacci, via De Paulis Fedele, via Memmingen, via Norberto Sagaria, via Giovanni Melarangelo, via Guido Montauti, via Alberto Chiarini, via Coste Sant’Agostino, via Cesare Averardi, via Antonio Gramsci, via Rivacciolo, via San Marino, via Guido Martella, via Don Luigi Sturzo, via Benedetto Croce, via Ciccone, via Battistelli, via Delle Plaje, via Raffaele Aurini, via Micozzi, via Ciaccio, via Guido Celli, via Principio Fabricj, via Gobetti, via Arno, via Po, via Firenze, via Piave, via San Ferdinando, via Fonte Regina, via Guido II, via Luigi Longo, via Maestri Del Lavoro, via Campano, via Pietro Nenni, via Adelchi Fioravanti.

