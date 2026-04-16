Teramo, “Aspettando il Primo Maggio” 2026: Ermal Meta, Bambole di Pezza e I Patagarri sul palco del Parco Fluviale

Anche quest’anno Teramo anticipa tutti con la grande musica che torna ad accendere il lungofiume cittadino grazie alla nuova edizione di “Aspettando il Primo Maggio”, evento organizzato dall’Associazione “Big Match” e giunto alla sua 17esima edizione.

Il concerto si terrà il prossimo 30 aprile presso il Parco Davide De Carolis nel concertone “Made in Teramo”, con un cartellone di artisti che promette di far cantare e ballare il pubblico dalle 18.00 a notte fonda. Nomi di rilievo nel panorama musicale italiano come Ermal Meta, Bambole di Pezza e I Patagarri si esibiranno in questa kermesse musicale, che darà spazio anche agli artisti locali con l’esibizione delle band che hanno collaborato al progetto I Pigri vol. 1 e dei Manila Hemp. Il post concerto sarà animato dal Dj Set di “Pinecore”.

La presentazione ufficiale del concerto si è tenuta questa mattina presso la Sala Ipogea di piazza Garibaldi, a Teramo, alla presenza del Sindaco Gianguido D’Alberto, dell’Assessore Antonio Filipponi, del Segretario di CGIL Teramo Pancrazio Cordone, del Presidente dell’Associazione Big Match Alfredo Natali, della componente del Direttivo di Big Match Carla Casalena e della Consigliera Comunale Debora Fantozzi.

La sinergia istituzionale e sociale è confermata anche per quest’edizione, con la partecipazione del Sindacato e di UDU Teramo, il patrocinio e il supporto di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e dell’Amministrazione Comunale di Teramo che ha voluto fortemente il ritorno del festival come evento gratuito dopo la pandemia. Anche BIM e Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia supportano l’evento insieme agli sponsor privati.

Il tema del lavoro, dei diritti sociali e della guerra saranno al centro della manifestazione, con momenti di riflessione sul palco grazie alla partecipazione della Cgil Provinciale e dell’Udu Teramo.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Ilaria Cappelluti di “Radio Italia – Solo Musica Italiana” e al giornalista Duccio Pasqua di “Rai Stereonotte”, con la consulenza artistica di ICompany e Massimo Bonelli.

Alfredo Natali, Presidente dell’Associazione Big Match, ha dichiarato: “Tagliare il traguardo della 17esima edizione non è solo un successo organizzativo, ma la conferma che ‘Aspettando il Primo Maggio’ è ormai uno dei punti fermi della musica dal vivo in Abruzzo”.

Il concerto si preannuncia dunque come un evento imperdibile per gli amanti della musica, dell’arte e della cultura, che potranno godere di una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.