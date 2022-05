Teramo, Autostazione di piazzale san Francesco verso la riqualificazione

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La TUA, la società che gestisce il trasporto pubblico regionale ha rimesso il progetto definitivo per la riqualificazione dell’autostazione di Piazzale San Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale ha contribuito fattivamente al raggiungimento del risultato sin dall’aprile del 2021, data della prima riunione congiunta finalizzata proprio a definire le modalità più opportune per raggiungere l’obiettivo –

Frequenti e costanti sono state le attività di supporto e finanche di stimolo, in particolare da parte dell’assessore Maurizio Verna e dei consiglieri Piergiorgio Passerini e Flavio Bartolini, per sollecitare la TUA a definire gli aspetti progettuali, se non a migliorarne la puntuale definizione – si apprende dalla nota stampa. Pertanto, il raggiungimento dell’obiettivo viene salutato con particolare compiacimento dall’amministrazione comunale di Teramo, la quale assicura che continuerà a seguire puntualmente, come fatto fino ad ora, l’intero procedimento allo scopo di garantire celerità nei tempi e adeguatezza al raggiungimento delle finalità di un’operazione così importante per la città e certamente attesa da parecchi anni.

