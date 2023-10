Teramo, Baltour attiva l’app di vendita di biglietti ed abbonamenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La società affidataria dei servizi di trasporto pubblico della città di Teramo, ha siglato un accordo con il portale nazionale Money Go per la vendita via web di biglietti ed abbonamenti del trasporto pubblico della città.Il nuovo strumento, presentato dal sindaco Gianguido D’Alberto, dall’assessore Giovanni Cavallari e dal Presidente della società di Tasporti, Agostino Ballone, si aggiunge agli attuali canali di vendita ovvero presso l’agenzia Baltour di Piazza Garibaldi, nei punti vendita autorizzati, a bordo bus e via telefonino inviando un SMS al 4850304.Scaricando l’App Money Go dal sito www.mooneygo – it o dal sito www.trasportourbanoteramo – it, si potranno acquistare i titoli, trovare le fermate più vicine, consultare gli orari in tempo reale ed usufruire di molti altri servizi quali l’acquisto di ticket per la sosta a pagamento, non solo per la città di Teramo ma anche per la maggioranza delle città italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel sito ufficiale Baltour www.trasportourbanoteramo – it è possibile inoltre consultare il tutorial per l’istallazione dell’app, mentre nell’agenzia di Piazza Garibaldi è possibile richiedere una guida cartacea – viene evidenziato sul sito web. I ticket una volta acquistati dovranno essere validati leggendo il qr code posto all’ingresso dei bus.Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio Baltour allo 0861 252817.

